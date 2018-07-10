أردوغان من قبرص التركية: نهدف لتحويلها إلى مركز جذب في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هدف بلاده هو تحويل جمهورية شمال قبرص التركية خلال المرحلة المقبلة إلى مركز جذب في شرق البحر المتوسط لرفع نصيب الفرد فيها من الناتج القومي.

واعتبر أن "قبرص قضيتنا القومية، وهدفنا إيجاد حل عادل ودائم فيها"، مضيفاً: "تركيا لن تسمح قط بجعل الأتراك القبارصة أقلية داخل دولة قبرص رومية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي التركي مصطفى أقينجي، بالعاصمة القبرصية لفكوشا.

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تسمح أيضًا بأن يكون القبارصة الأتراك ضحية عدم إيجاد حل للقضية القبرصية.

وفي وقت سابق وصل أردوغان، إلى جمهورية شمال قبرص التركية قادمًا من أذربيجان، في ثاني زيارة رسمية له بعد توليه رسمياً منصبه الرئاسي أمس طبقاً للنظام الجديد.

ويحرص الرؤساء الأتراك على إجراء أولى زياراتهم الخارجية الرسمية، إلى أذربيجان، وهي إحدى الجمهوريات الناطقة بالتركية، ومن ثم إلى جمهورية شمال قبرص التركية.