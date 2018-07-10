أردوغان يصل إلى قبرص التركية قادماً من أذربيجان

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم الثلاثاء، في ثاني زيارة رسمية له بعد توليه، أمس، رسمياً رئاسة الجمهورية وفقاً للنظام الرئاسي الجديد.

وذكرت وكالة الأناضول أن طائرة الرئاسة التي تقل أردوغان والوفد المرافق له، وصلت مطار "أرجان" في العاصمة لفكوشا، الساعة 19:15 حسب التوقيت المحلي (16:15 تغ).

وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له رئيس وزراء شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، ووزير الخارجية قدرت أُزارصاي، ووزير الطاقة والاقتصاد أوزديل نامي، ورئيس البرلمان تبرّوكان ألوجاي، والسفير التركي لدى قبرص التركية دريا كنباي.

وقبل وصوله إلى قبرص التركية، كان أردوغان أجري زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية "باكو"، في أول زيارة رسمية له بعد توليه رسمياً رئاسة الجمهورية، حيث التقى خلالها نظيره الأذري إلهام علييف.

ويحرص الرؤساء الأتراك على إجراء أولى زياراتهم الخارجية الرسمية، إلى أذربيجان، وهي إحدى الجمهوريات الناطقة بالتركية، ومن ثم إلى جمهورية شمال قبرص التركية.