تركيا.. تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا و4 يسلمون أنفسهم

قام 4 عناصر من المنتسبين لبي كا كا الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن التركية بعد أن تمكنوا من الفرار من معسكرات المنظمة الانفصالية في شمال العراق.

وقالت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان، الإثنين، إن الإرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الأمن بقضاء "سيلوبي" في ولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية جنوب شرقي البلاد.

على الصعيد نفسه، حيدّت مقاتلات تركية، الاثنين، 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وبحسب بيان صادر عن الولاية، فإن الغارات الجوية استهدفت الإرهابيين في قرية أوغور أجان بمنطقة شمدنلي.

وأوضح البيان أنّ طائرات من دون طيّار رصدت تحرك الإرهابيين في القرية المذكورة قبل تحييدهم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش