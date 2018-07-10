تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى القطع العاملة في "درع الفرات"

وصلت قافلة تعزيزات للجيش التركي إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، أمس الاثنين، من المفترض أن تتابع لدعم وحداته العاملة داخل سوريا.

وقد أكد مراسل الأناضول أن القافلة دخلت الأراضي السورية، متوجهة إلى منطقتي عملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" وأنها تتألف من 15 عربة بينها ناقلات جنود وعربات لوجستية وصهاريج وقود.

هذا وقد نفذ الجيش التركي في الفترة أغسطس/ آب 2016- مارس/ آذار 2017 عملية "درع الفرات" لتطهير مناطق واسعة بريف محافظة حلب بينها مدينتي جرابلس والباب من تنظيم داعش الإرهابي.

كما أطلق الجيش التركي عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، طهرت فيها منطقة عفرين غربي حلب، من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.

وقام بإنشاء 12 نقطة مراقبة في إطار اتفاقية "خفض التوتر" بسوريا.