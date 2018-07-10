حكومة أردوغان تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وأعضاء الحكومة الجدد، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وترأس جلسة اليمين، الرئيس المؤقت للبرلمان دورموش يلماز.

وقبل أداء اليمين أعلن يلماز انتهاء العضوية البرلمانية لوزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، كما ينص الدستور.

ويشترط الدستور التركي أن لا يكون أعضاء الحكومة نوابًا في البرلمان، وفقاً لنظام الحكم الجديد الذي تدشن عهده في البلاد أمس الاثنين، مع أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان التركي بعد غد الخميس، لانتخاب رئيس جديد له.

وأعلن الرئيس أردوغان، مساء الاثنين، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبًا للرئيس و16 وزيرًا.

وفي التشكيلة الجديدة حافظ 3 وزراء على مناصبهم وهم؛ وزراء الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغيّر موقع وزير الطاقة.

كما منح الرئيس أردوغان سيدتين حقيبتين وزارتين، لكل من العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والتجارة.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/ نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وحصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على 52.59 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين.