وزير الدفاع التركي: سنواصل علاقاتنا الودية مع الدول المجاورة

عبر وزير الدفاع التركي الجديد، خلوصي أقار، اليوم الثلاثاء، عن نوايا بلاده بشأن مواصلة العلاقات الودية مع دول الجوار.

وقال أقار، بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان حول منصبه الجديد: "نريد أن تستمر حياتنا في سلام وازدهار وأمن، في ظل علاقات ودية ومنسجمة مع جيراننا".

وأضاف: "سنواصل معركتنا بكل طموح وتصميم لضمان أن لا يلحق بحقوق شعبنا أو مصالحهم أي ضرر".

كما تعهد وزير الدفاع التركي بمواصلة السعي لضمان أمن تركيا ووحدتها وعزتها وسيادتها واستقلالها عبر تعبئة الموارد الوطنية الأصيلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف مساء الاثنين عن تشكيلته الوزارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رسمياً في رئاسة البلاد وفقاً لنظام الحكم الرئاسي الجديد.