أردوغان: سنناضل لمنع تكرار مجازر مثل "سربرنيتسا" في أي مكان بالعالم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنضال من أجل منع تكرار جرائم في مناطق بالعالم مثل "مجزرة سربرنيتسا" بالبوسنة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية الـ23 للمجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية في يوليو/تموز 1995، التي راح ضحيتها 8 آلاف و372 بوسنياً.

وقال أردوغان في التغريدة: "سنناضل معا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أردوغان أن مجزرة سربرنيتسا تعد واحدة من أبشع الجرائم التي حصلت وسط أوروبا، وأمام أنظار الأوروبيين.

وترحم الرئيس التركي على أرواح البوسنيين الذين استشهدوا في تلك المجزرة.

جدير بالذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت بلدة سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت تلك القوات خلال أيام إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

كما ارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق المسلمين إبان فترة "حرب البوسنة" التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت الحرب بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.