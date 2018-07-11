أردوغان في بروكسل للمشاركة في قمة زعماء الناتو

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار بروكسل، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وممثل تركيا الدائم لدى الناتو، فاتح جيلان، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ويرافق أردوغان في بروكسل، عقيلته أمينة أردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والنائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" أحمد براءت جونغار، والنائب البرلماني عن "الحركة القومية" جمال جيتين.

وسيحضر أردوغان حفل استقبال زعماء دول الحلف الذي سيجري في مقر الناتو، ويشارك بعدها في مأدبة الطعام التي ستقدّم على شرف القادة.

وعقب المأدبة، سيجري أردوغان برفقة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ جولة في معرض يسرد تاريخ الحلف وأبرز إنجازاته.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان في الجلسة الأولى لزعماء دول الناتو، ويلتقي بعدها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتنطلق، اليوم قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف.

ويشارك في القمة زعماء 29 دولة أعضاء في الحلف، وتستمر أعمالها على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويتوقع أن يتخذ الزعماء قرارات عديدة تتعلق بإعادة هيكلة الحلف بشكل أكثر حداثة لتمكينه من الاستجابة السريعة للتهديدات.

وسيبحثون عدة قضايا منها: محاربة الإرهاب، وتقاسم المسؤوليات، وسياسة "الباب المفتوح"، والتعاون بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في الهيكلية القيادية للحلف.