أردوغان يشرح أسباب اختياره لتشكيلته الحكومية

شرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعضا من الأسباب التي حملته على اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد أردوغان في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من زيارته إلى أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية أمس الثلاثاء، أن نائبه فؤاد أوقطاي يعتبر شخصية ناجحة خلال فترة توليه مستشار رئاسة الوزراء، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ولفت إلى أن أوقطاي عمل في أماكن هامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "أولي اهتمامًا كبيرًا للمهندسيين الصناعيين، فأوقطاي بنتاجه وإسهاماته لفت انتباهي واهتمامي دائمًا عبر العروض التي كان يقدمها في اجتماعات مجلس الأمن القومي".

وأشار أردوغان إلى إمكانية تعيين نائب ثان للرئيس في المستقبل.

وفيما يتعلق بوزير الدفاع خلوصي أقار، ذكر أردوغان أن التناغم والانسجام بين كل من أقار ورئيس الأركان الجديد يشار غولر، والفريق أول، أوميت دوندار قائد القوات البرية، يزيل "نظرات الريبة" في مقاربة "المدني- العسكري".

وشدد الرئيس التركي إلى أن العلاقة بين وزير الدفاع والقوات المسلحة ستكون أكثر انسجامًا بعد الآن.

وألمح إلى إمكانية ربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع، وأضاف "يمكن أن ترتبط ولا مانع لذلك".

وحول تعيين وزير الطاقة السابق براءت ألبيرق وزيرًا للخزانة والمالية، أكد أردوغان أن ألبيرق يمتلك سيرة ذاتية عملية ونظرية في القطاع المالي، قائلًا "عمل بنجاح في القطاع الخاص وفي الفترات الأخيرة حاضر بهذا الموضوع في جامعة مرمرة".

وأردف: "بسبب امتلاكه هذه السيرة فأنا واثق أنه سيدير الأمور بشكل ناجح".

وفي رده على سؤال حول وجود العديد من الأسماء في التشكيلة الحكومية من عالم الأعمال، أوضح أردوغان أن هؤلاء الشخصيات على دراية كبيرة بالعالم، وأن أكبر ميزاتهم تتمثل في الصدق والكفاءة والجدارة.

وقال: "فمحمد أرصوي وزير الثقافة والسياحة يعتبر تقريبًا رقم واحد في قطاع السياحة، ووزيرة التجارة روهصار بكجان تعد سيدة أعمال بارزة في هذا القطاع ولها أنشطة مكثفة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد الغرف والبورصات".

وبشأن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، أشار أردوغان إلى أنه تخرج في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، ودرس الماجستير في الولايات المتحدة، ووصفه أنه مجتهد وعملي وذكي.

كما أشاد أردوغان بوزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة زهراء زمرد سلجوق، واصفًا إياها بأنها ذكية جدا. مبينًا أنها تلقت تعليمها في أماكن مختلفة وأنها خبيرة في مجال الإحصاء.

وأضاف، أن لها دراسات هامة متعلقة بتوظيف المرأة.

وحول وزير المواصلات والبنية التحتية جاهد طوران، أوضح أردوغان أنه كان مديرًا عامًا لمديرية الطرق، وأنه كان إداريًا على مستوى رفيع في القطاع الخاص، ومعروف باجتهاده الكبير وصدقه.

وأكد أردوغان أن وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل، يعتبرون أسماء أثبتت نفسها.

والاثنين، أعلن أردوغان، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبًا للرئيس و16 وزيرًا، حافظ فيها 3 وزراء على مناصبهم فيما تغيّر موقع وزير الطاقة.