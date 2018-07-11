أردوغان يلتقي ميركل على هامش قمة الناتو ببروكسل

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وبدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وميركل، على هامش قمة الناتو، اليوم الأربعاء، في الساعة 18.05 بالتوقيت المحلي (15.05 ت.غ)، في إطار اللقاءات الثنائية للرئيس التركي مع الزعماء المشاركين في القمة.

وشارك في اللقاء الثنائي عن الجانب التركي كل من: وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل الرئيس أردوغان، المقر الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في قمة زعماء الدول الأعضاء، التي انطلقت اليوم وتختتم أعمالها غدا الخميس، بمشاركة زعماء الـ 29 دولة الأعضاء في الحلف.