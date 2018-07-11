تشاوش أوغلو: الحديث حول شرائنا منظومة "إس 400" ليس مجديا

قال وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، إنه "لم يعد من المجدي النقاش حول شراء تركيا لمنظومة إس 400" الروسية، لافتا إلى أن أنقرة "ستستلم الدفعة الأولى من بطاريات هذه المنظومة أواخر العام المقبل".

جاء ذلك خلال لقاء تشاوش أوغلو مع عدد من الصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.

وأوضح أنّ تركيا تتفهم استفسارات بعض شركائها في حلف شمال شمال الأطلسي (الناتو) حول الجانب التقني للمنظومة الروسية، ومدى ملائمتها للمنظومات الموجودة داخل "الناتو".

وأكّد تشاوش أوغلو أن تركيا تبدي الحساسية المطلوبة فيما يخص ملائمة المنظومة الروسية لنظيرتها في "الناتو".

وتابع قائلاً: "كنا بحاجة ماسة لمثل هذه المنظومات، ولم نستطع تأمينها من شركائنا في الناتو؛ لذا توجهنا إلى روسيا، وتركيا دولة مستقلة وحرّة، وتتخذ قراراتها بنفسها".

ورفض تشاوش أوغلو ادعاءات بعض الجهات حول ابتعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن أنقرة كانت ستشتري منظومة الدفاع الجوية من شركائها في "الناتو" لو وافقوا على ذلك.

وعن مكافحة التنظيمات الإرهابية، قال تشاوش أوغلو إن "أكبر خطر يهدد دول الناتو هو التنظيمات الإرهابية، وأن على الحلف اتخاذ التدابير المطلوبة للكفاح ضد الإرهابيين".