أردوغان إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت مصادر صحفية إن طائرة أردوغان الخاصة أقلعت من مطار "أسن بوغا" بأنقرة، عند الساعة التاسعة والنصف (06:30 ت.غ) متوجهة إلى بروكسل.

ويرافق الرئيس التركي في الرحلة، كل من عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول أحمد براءت جونكار، ونائبي حزب الحركة القومية عن إسطنبول جمال جيتين وإسماعيل فاروق أكسو.

وتنطلق، اليوم، قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف.

ويشارك في القمة زعماء 29 دولة أعضاء في الحلف، وتستمر أعمالها على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويتوقع أن يتخذ الزعماء قرارات عديدة تتعلق بإعادة هيكلة الحلف بشكل أكثر حداثة لتمكينه من الاستجابة السريعة للتهديدات.

وسيبحثون عدة قضايا منها: محاربة الإرهاب، وتقاسم المسؤوليات، وسياسة "الباب المفتوح"، والتعاون بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في الهيكلية القيادية للحلف.