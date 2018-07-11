قمة الناتو: سنضاعف إجراءاتنا ضد التهديدات التي تواجه تركيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في بيان أصدره عقب قمته المنعقدة ببروكسل اليوم الأربعاء، تعهده بمضاعفة إجراءاته لحماية تركيا من التهديدات التي تواجهها، لا سيما في حدودها الجنوبية.

وجدد بيان الناتو التأكيد أيضاً على أنه في "تعاون قوي" مع تركيا بمواجهة الإرهاب.

وأضاف: "نواصل مراقبة وتقييم تهديدات الصواريخ الباليستية التي تنطلق من سوريا" ضد تركيا.

من جهة أخرى، دعا حلف الناتو مقدونيا رسمياً إلى البدء بمفاوضات انضمامها إلى الحلف، مؤكداً أن هذا البلد سيكون العضو الثلاثين بمجرد استكمال تطبيق اتفاقية تغيير اسمها التي أبرمتها مع اليونان.

كما عبر الناتو عن قلق من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتجاربها المتعلقة بالصواريخ البالستية.