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أردوغان يشارك في الجلسة الثالثة لقمة الناتو في بروكسل

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
أردوغان يشارك في الجلسة الثالثة لقمة الناتو في بروكسل

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، في الجلسة الثالثة لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتجري الجلسة الثالثة للقمة بعيداً عن عدسات الصحفيين، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء في الناتو.

وأمس الأربعاء، انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، قمة قادة وزعماء دول الناتو، بمشاركة أردوغان.

والتقى الرئيس التركي هلى هامش القمة، مع عدد من زعماء الدول الأعضاء، أبرزهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

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