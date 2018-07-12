الاستخبارات التركية تجلب عضوين بارزين بمنظمة "غولن" من أذربيجان وأوكرانيا

تمكن جهاز الاستخبارات التركي اليوم الخميس، من جلب عضوين بارزين في منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، إلى تركيا من أذربيجان وأوكرانيا.

وبحسب مصادر أمنية، فإنّ السلطات التركية كانت قد أصدرت مذكرة بحث بحق الإرهابيين "عيسى أوزدمير وصالح زكي يغيت"، في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

وتمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض على أوزدمير في أذربيجان، بينما ألقي القبض على يغيت في أوكرانيا، وتمّ جلبهما إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة.

ويواجه أوزدمير ويغيت تهم الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة.

وتخرج اوزدمير من جامعة باكو الحكومية في أذربيجان عام 1997، وتولى مهمة إدارة الأعمال الخاصة لمنظمة غولن الإرهابية في أذربيجان لفترة محددة، ويُعرف عنه أنه ممول المنظمة هناك.

أما الإرهابي الآخر صالح زكي يغيت، فكان يُعرف عنه بأنه "إمام" رجال الأعمال التابعين لمنظمة غولن في ولاية مرسين التركية، وكان يجمع الأموال من رجال الأعمال تحت مسمى التبرعات، ويرسلها إلى زعيم المنظمة "فتح الله غولن" القابع في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، والعاملين تحت مظلته في دول القارة الافريقية.

ولاذ يغيت بالفرار إلى خارج البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.