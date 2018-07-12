البرلمان التركي ينتخب رئيساً له اليوم

يجري البرلمان التركي، اليوم الخميس، انتخابات لاختيار رئيساً له للنصف الأول من الدورة التشريعية الـ 27.

ويتنافس في الانتخابات كل من مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أردوغان طوبراق، ومرشحة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانش بشتاش، ومرشح حزب "إيي" (الحزب الجيد) خير الدين نوح أوغلو، إضافة إلى مرشح حزب السعادة ناظر جيهانكير إسلام.

ويلزم الحصول على نسبة الثلثين من إجمالي عدد الأصوات للفوز بالمقعد من الجولة الأولى. وفي حالة عدم تمكن أي من المرشحين الخمسة من الحصول على نسبة الثلثين (400 صوتاً) في الجولة الأولى أو الثانية تجرى جولة ثالثة ويلزم الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات أي 301 صوتاً للفوز بها. أما في حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة فتجرى جولة أخيرة بين المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات ويفوز بها من يحصد أصوات أكثر بصرف النظر عن نسبتها.

ومن المتوقع أن يفوز مرشح حزب العدالة والتنمية بمقعد رئيس البرلمان في الجولة الثالثة نظرا إلى امتلاك حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الذي أعلن دعمه لمرشح العدالة والتنمية 344 مقعداً في البرلمان.

وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان التركي على انتخاب رئيس للبرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية ولمدة سنتين. بعدها يتم تجديد الانتخابات في النصف الثاني للدورة التشريعية وتكون مدتها 3 سنوات.

جدير بالذكر أن بن علي يلدريم حصل في الجولة الأولى للتصويت على 301 صوتاً مقابل 134 صوتاً لمرشح "الشعب الجمهوري" أردوغان طوبراق.