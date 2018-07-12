الرئيس أردوغان يشارك في جلسة الناتو لبحث الملف الأفغاني

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، في جلسة الناتو لبحث الملف الأفغاني، في إطار قمة الحلف المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويواصل الرئيس أردوغان المشاركة في فعاليات القمة، واللقاءات الثنائية على هامشه لليوم الثاني على التوالي.

وقبيل مشاركته في الجلسة الثالثة للقمة، التقى أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

كما التقى أردوغان اليوم، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وشارك في لقاء أردوغان مع كونتي، وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن.