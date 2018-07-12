في أول تصريح له بعد انتخابه.. يلدريم يتعهد بأن يكون رئيسا لجميع النواب

تعهد رئيس البرلمان التركي الجديد، بن علي يلدريم، بأن يكون رئيساً لجميع النواب على حد سواء، وذلك في كلمة له بالبرلمان عقب انتخابه رئيساً جديداً له الخميس بغالبية 335 صوتاً

وقال يلدرم: "ليعلم الجميع أنني سأكون رئيسا لجميع النواب سواء الذين منحوا صوتهم لي أو لغيري".

وأشار يلدريم إلى أن البرلمان الحالي يقع على عاتقه واجبات ومسؤوليات كبيرة.

وأوضح: "هدفنا في البرلمان هو استصدار القوانين اللازمة لمصلحة البلد والأمة ولجعل واجبات السلطة التنفيذية أكثر فعالية من جهة، والإشراف على تنفيذها نيابة عن الإرادة الوطنية من جهة ثانية".

وفي وقت سابق اليوم، انتخب البرلمان التركي الجديد، نائب حزب "العدالة والتنمية" عن ولاية إزمير، بن علي يلدريم، رئيسًا له، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وحصل يلدريم في الجولة الثالثة من التصويت بالجمعية العامة للبرلمان على 335 صوتًا، من أصل 584 نائبًا شاركوا بالتصويت، بينما حصد أقرب منافسه نائب حزب "الشعب الجمهوري"، أردوغان طوبراق، 135 صوتًا.