أردوغان يشارك الأحد في مسيرة على "جسر شهداء 15 تموز"

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد المقبل، في مسيرة على جسر "شهداء 15 تموز" (البوسفور سابقاً) بمدينة إسطنبول، في الذكرى الثانية لإحباط محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن "أردوغان سيشارك الأحد المقبل، في برنامج بالعاصمة أنقرة، وسينتقل بعدها إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في مسيرة شعبية، ويلقي خطابا للجماهير فوق الجسر، ويزور النصب التذكاري لشهداء 15 تموز".

ومن المنتظر أن يفتتح أردوغان، قسمًا من متحف "شهداء 15 تموز" الذي تتواصل أعمال بنائه على مساحة 1500 متر مربع، أمام "النصب التذكاري لشهداء 15 تموز"، قرب الجسر.

ويحتوي متحف "شهداء 15 تموز"، على أقسام تعريفية بتاريخ الانقلابات والاستعمار وأسبابهما حول العالم.

وافتتح الرئيس أردوغان في 15 يوليو/تموز من العام الماضي، نصباً تذكارياً لشهداء التصدي لمحاولة الانقلاب، قرب جسر "شهداء 15 تموز" بإسطنبول، في الموقع الذي شهد سقوط الشهداء.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلام.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ وتوجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي وجسر البوسفور (سابقاً) بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.