أنقرة: ناقشنا مع واشنطن مسائل حقوقية وقضائية وننتظر تحقيق تقدم فيها

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اجتماع مجموعة عمل تركيا - الولايات المتحدة، شهد تبادلًا شاملًا لوجهات النظر حول المسائل الحقوقية والقضائية ذات الأهمية لدى الجانبين.

وأفاد بيان أصدرته الوزارة، أن العاصمة التركية أنقرة استضافت اليوم الجمعة، اجتماع مجموعة العمل المشتركة، لمناقشة المسائل الحقوقية والقضائية بين الجانبين.

وأضاف البيان "التقى مسؤولون من جميع الوزارات والهيئات المعنية من البلدين، وتبادلوا وجهات النظر بشكل شامل حول المسائل الحقوقية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، ومن المنتظر تحقيق تقدم في تلك المسائل".

وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، اتُخذ قرار خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لأنقرة، بإنشاء آلية لإزالة الخلاف بين وجهات النظر، وتأسيس الثقة المتبادلة بين البلدين.

وتم في هذا الإطار إنشاء 3 مجموعات عمل بين البلدين، تتولى إحداهما المسائل الخاصة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، والمسائل القنصلية، والتأشيرة، والموقوفين الأمريكيين في تركيا.