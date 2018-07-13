الرئاسة التركية: رفع حالة الطوارئ الأربعاء والحرب على الإرهاب ستتواصل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد من المقرر رفعها الأربعاء القادم بتاريخ 18 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف قالن، في مؤتمر صحفي عقده عقب أولى اجتماعات الحكومة التركية الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة برئاسة أردوغان، أن الحرب ضد الإرهاب ستستمر في البلاد في إطار القوانين الحالية.

وحول عملية جهاز الاستخبارات التركية التي نجحت خلالها بإحضار قياديين اثنين من تنظيم غولن الإرهابي من أذربيجان وأوكرانيا إلى البلاد، أكد قالن أن العملية جرت بالشراكة مع قوات الأمن في البلدين

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية بالمحادثات التي تجريها بلاده مع واشنطن بشأن تسليم زعيم تنظيم غولن، قائلاً إنها "بدأت تثمر ببطء واجتماع اليوم مع الولايات المتحدة علامة على ذلك".

وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، كشف المتحدث الرئاسي عن أنه سيتم تنفيذ تعيينات رفيعة المستوى في الوزارات خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعاتها كل أسبوع أو أسبوعين، وستكون هناك اجتماعات مصغرة بحضور الوزراء المعنيين.

ولفت إلى أن الأولويات الاقتصادية والمالية للحكومة الجديدة تشمل الانضباط في الميزانية ومكافحة التضخم وتحقيق إصلاحات الهيكلية.

وعقد في المجمع الرئاسي اليوم أول اجتماعات الحكومة التركية الجديدة برئاسة أردوغان، بعدما أدت اليمين الدستورية الثلاثاء الماضي.