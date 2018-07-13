حزب بلجيكي: الحكومة تقدم دعماً بملايين اليوروهات لمدارس "غولن"

أكد الأكاديمي والسياسي البلجيكي البروفسور دريس ليساغ، أن الحكومة الفلامانية، وهي حكومة إقليمية للشطر الشمالي من البلاد، تدعم المدارس التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية بملايين اليوروهات كل عام.

وأشار ليساغ، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة غنت البلجيكية وعضو في حزب "لنَكُن واحدًا (Be.One) ، في مؤتمر صحفي بإحدى فنادق العاصمة بروكسل، إلى أنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي يقف وراءها تنظيم غولن الإرهابي يعد "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

ولفت إلى أنّ وسائل الإعلام الأوروبية لم تعطِ للأخبار المتعلقة بمقتل 250 وإصابة أكثر من 2000 في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، والصور والمشاهد من تلك الليلة الحيز الكافي في برامجها.

وأوضح البروفسور أنّ المدارس التابعة لمنظمة غولن تواصل عملها دون أي مشاكل قائلاً: "إن الحكومة الفلامانية تمنح دعماً بملايين اليوروهات لمدارس غولن، دون مساءلة أو محاسبة".

وأعرب ليساغ عن استيائه من عدم وصف أي تقرير صادر عن البرلمان والمفوضية الأوروبيّيْن، منظمة غولن بأنها "تنظيم موازٍ".

وطالب البروفسور باسم حزب "لنكن واحدا" السلطات البلجيكية بتسليط الضوء أكثر على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا، واستلام السلطات الإقليمية البلجيكية لإدارة المدارس التابعة لمنظة غولن الإرهابية.