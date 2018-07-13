حكومة أردوغان تبدأ أولى اجتماعاتها في المجمع الرئاسي

بدأت الحكومة التركية الجديدة، التي شكلها الرئيس رجب طيب أردوغان وأدت اليمين الدستورية الثلاثاء، أولى اجتماعاتها، اليوم الجمعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة برئاسة أردوغان، وذلك بعد أن أقامت حفلاً بهذه المناسبة في المبنى الأول البرلمان.

وقال أردوغان في الحفل: "سنعمل بلا هوادة حتى بناء تركيا التي يمكن أن نتوقع فيها مستقبلنا بثقة".

وحول رمزية مكان الحفل الذي افتتحت به الحكومة أعمالها، أكد أردوغان أن البرلمان الأول للجمهورية التركية كان البداية، فيما يعد البرلمان الحالي استمراراً لذلك.

وأضاف: "نشهد هذا الاحتفال اليوم في مبنى البرلمان القديم كرمز على استمرارية التاريخ".

وبدأ اجتماع الحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بقيادة أردوغان قرب الساعة الرابعة عصر اليوم.