في الذكرى الـ90 لتدشينها.. الخارجية التركية تصف علاقاتها مع المكسيك بـالإستراتيجية

شهدت العلاقات بين تركيا والمكسيك تطورًا يتلاءم مع روح التعاون الإستراتيجي بين البلدين، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأكد البيان المشترك المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني حول الذكرى الـ90 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والمكسيك عزم البلدين على تطوير علاقاتهما، وتعزيز روابط الصداقة والتعاون الموجودة، ومواصلتها للأعوام القادمة.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست مع اتفاقية الصداقة التي وقعت في العاصمة الإيطالية روما عام 1927، ودخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو/ تموز عام 1928.

وشدد أن الزيارات التاريخية المتبادلة عامي 2013 و2015 بين الرئيسين المكسيكي أنريكي بينا نيتو والتركي رجب طيب أردوغان، كانت نقطة تحول هامة في العلاقات.

وأضاف البيان: "أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والمكسيك، زادت بشكل يتلاءم مع روح التعاون الإستراتيجي بين البلدين".

وأعرب البيان عن ترحيبه بمضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين في الأعوام العشرة الأخيرة واستمرارها.

وذكر أن تركيا والمكسيك يتعاونان بشكل وثيق في إطار مبادرة "ميكتا" (تضم المكسيك، تركيا، استراليا، اندونيسيا وكوريا الجنوبية).

كما أن تركيا تشارك بالتنسيق مع المكسيك في أنشطة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي هي عضو مراقب فيها ضمن سياستها للانفتاح على تلك المنطقة.