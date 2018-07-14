الجيش التركي يسيّر دورية جديدة في "منبج" بالتنسيق مع نظيره الأمريكي

سيّرت القوات المسلحة التركية الدورية الرابعة عشرة في منطقة "منبج"، شمالي سوريا، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة، بحسب رئاسة الأركان العامة التركية.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها السبت إن قواتها سيّرت بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية، الدورية المستقلة الرابعة عشرة على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج".

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة في يونيو/ حزيران الماضي إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.