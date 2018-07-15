أردوغان: إحباط محاولة 15 تموز أنهى حقبة الانقلابات في بلدنا

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعزيمة الشعب الذي حقق "النصر على الانقلابيين" في ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، مشدداً على أن فشل المحاولة الانقلابية أنهى حقبة الانقلابات في البلاد.

وقال أردوغان، في كلمة له أمام تجمع جماهيري حاشد على جسر شهداء تموز (البوسفور سابقاً)، الذي شهد إحدى أبرز المواجهات بين المنتفضين للدفاع عن الديمقراطية والانقلابيين، إن "النصر على الإنقلابيين تحقق بفضل صمود شعبنا وشجاعة شهدائنا الذين تحدوا الدبابات والطائرات".

وأضاف أردوغان الذي يشارك في فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية لإحباط المحاولة الانقلابية: "في 15 تموز طوينا صفحة الانقلابات وأثبتنا للعالم نضج ديمقراطيتنا".

وتابع: "لن ننسى أبداً صنيع أولئك الذين استقبلوا الانقلابيين الفارين من تركيا بعد 15 تموز/ يوليو".

وبدأت مساء اليوم فعاليات "ملتقى اليوم الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية"، على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، في الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا.

وبدأ الملتقى بدقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء المحاولة الانقلابية، تبع ذلك عزف النشيد الوطني.

وقرأ إمام مسجد "بويوك بيالا باشا" بمنطقة قاسم باشا بإسطنبول، إسحق دانيش، آيات من القرآن الكريم، على أرواح الشهداء.

وتم عرض صور وأسماء شهداء المحاولة الانقلابية على شاشة عملاقة، ومع تردد اسم كل شهيد من مكبرات الصوت، رددت الجماهير "حاضر".

وكانت المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، بدأت بإغلاق الجنود الانقلابيين بدباباتهم قسما من جسر شهداء 15 تموز (البوسفور سابقا).