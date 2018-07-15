الاستخبارات التركية تجلب خبيراً بمنظمة "غولن" في التواصل الاجتماعي من أوكرانيا

تمكنت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، من القبض على خبير بوسائل التواصل الاجتماعي، ينتمي إلى منظمة "غولن" الإرهابية، في أوكرانيا وجلبته إلى البلاد.

وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، أن جهاز الاستخبارات قبض على "يوسف إينان" في أوكرانيا وجلبه إلى تركيا، عصر اليوم.

وأشارت أن "إينان" الخبير بوسائل التواصل الاجتماعي، كان قد هرب خارج تركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.

وأوضحت أنه سعى عبر شبكات مواقع الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي التي أسسها قبل الانقلاب الفاشل، لخلق انطباعات لدى الرأي العام.

وأكدت أنه نشر من خلال هذه المواقع والحسابات معلومات زائفة عن شخصيات سياسية ورجال الدولة؛ لتشويه سمعتهم، بتعليمات من زعيم المنظمة "فتح الله غولن".

ولفتت المصادر أن "إينان" قام (قبل هروبه) بغالبية أنشطته على المواقع الافتراضية من ولاية إزمير (غرب)، مستخدما أسماء مستعارة.

وأضافت أن الأمن التركي كان يبحث عنه في إطار قرار من محكمة الصلح والجزاء الثانية بإزمير، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

يشار أن الاستخبارات التركية، تمكنت في 12 يوليو/ تموز الحالي من القبض على قياديين بمنظمة "غولن" الإرهابية.

وفي هذا الإطار، جلبت الاستخبارات كلا من "عيسى أوزدمير" من أذربيجان، و"صالح زكي يغيت" من أوكرانيا" إلى إسطنبول.

وسبق للاستخبارات التركية، أن قبضت على 6 أعضاء من المنظمة في كوسوفا وجلبتهم إلى تركيا في 29 مارس/ آذار الماضي، و3 آخرين أتت بهم إلى تركيا في 10 أبريل/ نيسان الماضي، بعد إلقاء القبض عليهم في الغابون.