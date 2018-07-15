السفير التركي يدعو أثينا لتسليم الانقلابيين الفارين بدل منحهم اللجوء

دعا السفير التركي في أثنيا، يشار خالد جَويك، اليونان إلى تسليم بلاده 8 جنود انقلابيين فروا عقب فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية نظمتها السفارة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية.

وسبق أن قبلت أثينا طلب لجوء الانقلابيين الثمانية، ورفض القضاء اليوناني مطالبات تركية متكررة بتسليمهم.

ولفت "جَويك" إلى أن قرار السلطات اليونانية مخيب للآمال، إذ لم تكتف بعدم إعادة الجنود الضالعين في محاولة الانقلاب، إنما منحتهم حق اللجوء أيضا.

وأعرب عن أمله في عدم ترك أولئك الانقلابيين دون نيل العقوبة التي يستحقونها.

في السياق ذاته، أقامت القنصلية التركية في مدينة "غومولجينة" اليونانية، فعالية بالمناسبة بمشاركة مسؤولين محليين.

وفي كلمة له خلال الفعالية، قال القنصل مراد عمر أوغلو، إن الأتراك في منطقة تراقيا الغربية شمالي اليونان قدموا دعما كبيرا للشعب التركي خلال التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.