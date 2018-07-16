أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والشأن السوري

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله عدة ملفات من بينها الشأن السوري.

وأفاد المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن أردوغان وترامب تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في سوريا، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم.

وأكد أردوغان وترامب، على أن تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بخصوص مدينة منبج (التي تنص على إخراج إرهابيي ي ب ك/بي كا كا) من المدينة سيساهم بشكل كبير في إنعاش التعاون الرامي لحل الأزمة السورية.

وتوصلت واشنطن وأنقرة في يونيو/حزيران الماضي لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

كما اتفق الزعيمان خلال الاتصال على أهمية متابعة المواضيع المتناولة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة.

كما أعلن أردوغان وترامب، تصميمهما على تطوير التعاون الثنائي أكثر في كافة المجالات.

وتمنى أردوغان النجاح للقاء القمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وأشار إلى أهمية اللقاء.