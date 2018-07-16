تحييد 53 إرهابياً في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 53 إرهابياً في عمليات أمنية داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل 37 إرهابيا، وألقت القبض على 8 آخرين، فيما سلّم 8 إرهابيا أنفسهم إلى السلطات.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 209 شخصاً للاشتباه بصلتهم بتنظيم"بي كا كا" الإرهابي، وكذلك توقيف 58 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 467 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

ودمّرت قوات الأمن التركية خلال مداهمات جرت في ولايات دياربكر وهكاري وتوقاد، 3 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل مصنوعة يدوياً.

وضبطت أيضاً 5 كيلو غرام من المواد المُستخدمة في صناعة المتفجرات، و26 قنبلة يدوية و46 سلاحا ثقيلا، و984 طلقة لأسلحة متنوعة.