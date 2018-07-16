تركيا: أنباء انسحاب تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي تماماً من منبج مبالغ فيها

أعلنت مصادر في الخارجية التركية أن الأنباء المتعلقة بانسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منطقة منبج شمالي سوريا، بشكل كامل مبالغ فيها.

وأشارت المصادر اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتفق عليها وفق خريطة الطريق حول منبج بين الولايات المتحدة وتركيا ما زالت متواصلة.

وأضاف البيان أن انسحاب عناصر تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" مستمر من الوجهات التي تجري فيها الدوريات المشتركة للجيشين التركي والأمريكي.

وأشار إلى أن إجراءات التحضير للدوريات جارية، ولذلك فإن الأنباء المتداولة عن الانسحاب الكامل لعناصر "ي ب ك/ بي كا كا" من منبج في هذه المرحلة لا تعكس الواقع.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة في يونيو/حزيران الماضي لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشكل العرب حوالي 90 بالمئة من سكان منبج.