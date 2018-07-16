واشنطن بوست تفرد صفحة كاملة للتحذير من خطر منظمة غولن الإرهابية

أفردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر يوم 15 تموز/ يوليو الجاري، صفحة كاملة، لمنظمة غولن الإرهابية، حذّرت فيها قرّاءها من خطر هذه المنظمة، وطالبت بتسليم زعيمها "فتح الله غولن" إلى تركيا.

خطوة الواشنطن بوست هذه جاءت بناءً على طلب اللجنة التوجيهية التركية الأمريكية (غير حكومية)، التي تضم نحو 150 منظمة مدنية تحت مظلتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الانقلابيين استهدفوا ليلة 15 تموز/ يوليو العديد من المباني الحكومية في العاصمة التركية أنقرة، وعلى رأسها مبنى البرلمان.

وقالت إنّ الشعب التركي نزل إلى الشوارع في تلك الليلة، وتصدى لدبابات الانقلابيين، وقدّم أكثر من 250 شهيداً، وأصيب أكثر من ألفين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن الانقلابيين تلقوا الأوامر من زعيم منظمة غولن الإرهابية القابع في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

ووجهت نداءً إلى الأمريكيين، للضغط على إدارة البلاد، من أجل تسليم غولن إلى السلطات التركية.