الجيش التركي يسير الدورية الـ15 في منبج شمالي سوريا

سيّرت القوات المسلحة التركية، الدورية الخامسة عشر في منطقة "منبج"، شمالي سوريا، في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان العامة التركية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت الأركان التركية، أن قواتها سيّرت بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية، الدورية المستقلة الخامسة عشر، الاثنين، على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومنبج، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو الماضي، لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وكان التنظيم احتل منبج، التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشكل العرب حوالي 90 بالمائة من سكان منبج.