تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا في غارات للجيش التركي شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، تحييد 6 إرهابيين في غارات نفذتها مقاتلاته جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

وذكر الجيش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، أن الغارات جرت أمس الثلاثاء ضد عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، تم رصدهم في منطقة "إروه" بولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، ومنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين في المنطقتين المذكورتين.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عمليات عسكرية ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الانفصالية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.