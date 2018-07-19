الاتحاد الأوروبي: رفع حالة الطوارئ في تركيا خطوة تبعث على السرور

رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، برفع حالة الطوارئ التي فُرضت في تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو عام 2016.

ووصف بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، رفع حالة الطوارئ في تركيا بأنه "خطوة تبعث على السرور".

وأضاف أن الخطوات الملموسة التي ستُقدم عليها تركيا في مجال سيادة القانون والحريات، ستؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وانتهى العمل بحالة الطوارئ في تركيا اعتباراً من الواحدة فجر اليوم الخميس (22.00 تغ)؛ بعد عامين من تطبيقها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها منظمة "غولن" الإرهابية في 15 يوليو/تموز 2016.