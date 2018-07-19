محكمة إنجليزية تمنع سفر أكبر ممولي منظمة غولن الإرهابية حتى البت في طلب تسليمه لتركيا

قضت محكمة إنجليزية بالتحفظ على جواز سفر رجل الأعمال أقين إيبك، أحد أكبر ممولي منظمة غولن الإرهابية والهارب من تركيا منذ عام 2015.

وبدأت محكمة لندن التحقيق في ملف أقين إيبك في يونيو/ حزيران الماضي، بناء على طلب من محكمة الجنايات بأنقرة بإعادة تسليمه إلى تركيا.

وقضت المحكمة بالتحفظ على جواز سفره ومنعه من تغيير محل إقامته مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من الفرار.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في سبتمبر/ أيلول المقبل للبت في الطلب المقدم من تركيا بتسليمه.

وكان أقين إيبك المدير التنفيذي السابق لمجموعة شركات قوزا إيبك قد فر خارج تركيا قبل قيام قوات الأمن بحملة تفتيش مفاجئة في 23 شركة تابعة للمجموعة للاشتباه في تقديمها دعماً مالياً لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.