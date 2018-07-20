نشر الجيش التركي مشاهد من "عملية السلام" العسكرية في قبرص، في الذكرى الـسنوية الـ 44 للعملية.

وقالت القوات المسلحة التركية، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، نسأل الله الرحمة لشهدائنا ونعبر عن امتناننا لمحاربينا القدامى، في الذكرى الـ 44 لعملية السلام السعيد بقبرص".

وأُرفقت مع التغريدة مشاهد من العملية، ومقطع فيديو تخليدا لذكرى شهداء عملية السلام.

و20 يوليو/ تموز؛ هو ذكرى "عملية السلام" العسكرية التي نظمتها تركيا في قبرص عام 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس القبرصي مكاريوس، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، وبعد فترة من استهداف المجموعات المسلحة الرومية لسكان الجزيرة من الأتراك، بدءًا من مطلع عام 1963 وحتى عام 1974.

وانتهت العملية العسكرية في 22 يوليو/ تموز بوقف لإطلاق النار.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في قبرص، في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان العسكريتان في تحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول 1974.

كما تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية"، في الشطر الشمالي من الجزيرة، ذي الغالبية التركية، في 13 فبراير/ شباط 1975، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش، رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".