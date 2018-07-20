الرئاسة التركية تدعو المجتمع الدولي للوقوف بجانب القبارصة الأتراك في إحلال السلام

دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك المؤيدين للسلام في الجزيرة، وإبداء موقف واضح تجاه الشطر الرومي المتعنت.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لـ "عملية السلام" العسكرية التي قام بها الجيش التركي لحماية القبارصة الأتراك.

وقال قالن: "يتوجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب القبارصة الأتراك الذين يدعمون دائما الحلول الهادفة لتأسيس سلام دائم في الجزيرة، واتخاذ موقف واضح في مواجهة الشطر الرومي الذي يرفض مقترحات الحل".

وأكد قالن أن "تركيا ستستخدم جميع حقوقها النابعة عن القانون الدولي بصفتها دولة ضامنة، ولن تسمح بفرض أي أمر واقع، وستقف إلى جانب أبناء جلدتنا القبارصة".

وأشار أن تركيا تقف إلى جانب حل عادل ودائم، يقوم على المساواة في الجزيرة.

وتحيي تركيا في 20 يوليو/ تموز من كل عام ذكرى "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص عام 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس مكاريوس، قبل أيام، بهدف تعجيل الانضمام إلى اليونان، وبعد سنوات من استهداف المجموعات المسلحة الرومية لسكان الجزيرة من الأتراك.