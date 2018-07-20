القوات التركية تسيّر الدورية الـ17 في "منبج" السورية

سيرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ 17، على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج"، في سوريا، اليوم الجمعة.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن عناصر من القوات التركية والأمريكية، سيرت اليوم الجمعة الدورية المستقلة الـ 17 على الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج"، في سوريا.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومنبج، في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو الماضي، لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.