تشاوش أوغلو يؤكد وقوف أنقرة الثابت إلى جانب القبارصة الأتراك

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في ذكرى "عملية السلام" العسكرية في قبرص، إن تركيا ستقف دائما بجانب الشعب التركي في قبرص.

وكتب تشاوش أوغلو في حسابه بموقع تويتر بمناسبة الذكرى الـ 44، للعملية التي قام بها الجيش التركي "نتذكر شهداءنا بكل احترام ونسأل الله لهم الرحمة، ونعرب عن امتنانا وشكرنا للمحاربين القدامى".

وأضاف "الجمهورية التركية ستقف دائما إلى جانب شعب قبرص التركي".

و20 يوليو/ تموز؛ هو ذكرى "عملية السلام" العسكرية التي نظمتها تركيا في قبرص عام 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس القبرصي مكاريوس، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه. وانتهت العملية العسكرية في 22 يوليو/ تموز بوقف لإطلاق النار.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في قبرص، في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان العسكريتان في تحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول 1974.

كما تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية"، في الشطر الشمالي من الجزيرة، ذي الغالبية التركية، في 13 فبراير/ شباط 1975، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش، رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".