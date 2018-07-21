رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع تركيا

دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (البرلمان)، إلى تعزيز العلاقات بين بلاده وتركيا في شتى المجالات.

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب، مساء الجمعة، عقب مباحثات بين المالكي والسفير التركي لدى المغرب، أدهم بركان أوز، في العاصمة الرباط.

وشدد المالكي على "أهمية التنسيق والحوار بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشاد بـ"العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين ويطبعها الاحترام المتبادل والصداقة المستمرة".

فيما قال السفير التركي إن "العلاقات بين البلدين تعتبر علاقات استثنائية بحمولة تاريخية وحضارية مهمة تمتد لعدة قرون".

وأضاف أن "البلدين كانا دائما حليفين يدعمان بعضهما البعض".

وأكد "أهمية التعريف بالتاريخ المشترك للبلدين عبر تشجيع البحث العلمي وتنظيم تظاهرات ثقافية تسلط الضوء على هذا الجانب من الذاكرة المشتركة".

وشدد "بركان أوز" على "وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون اقتصاديًا يتعين استثمارها لما فيه مصلحة البلدين".

وأوضح أن المستثمرين الأتراك يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار في المغرب، بفضل استقراره وتوفره على أيدي عاملة مؤهلة وموقعه الإستراتيجي وانفتاحه على القارة الإفريقية.

وتمحورت المباحثات بين المالكي والسفير التركي حول "سبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين لمزيد من التعاون والتشاور بما فيه خدمة مصالحهما المشتركة"، وفق البيان.