عقب اعتزاله اللعب الدولي .. تشاوش أوغلو يهاتف مسعود أوزيل

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل.

وذكرت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أن المكالمة الهاتفية جرت عقب إعلان أوزيل اعتزاله اللعب دولياً.

ولم تذكر المصادر الدبلوماسية تفاصيل عن فحوى الحديث الذي دار بين تشاوش أوغلو وأوزيل.

وأمس الأحد، أعلن أوزيل، لاعب "أرسنال" الانجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الاعلام الألماني ضده، فضلا عن معاملته بـ"عنصرية"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مايو/أيار الماضي.

يذكر أن أوزيل توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم 2014 في البرازيل.