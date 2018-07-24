أردوغان: إسرائيل أثبتت عبر قانون الدولة القومية أنها الدولة الأكثر عنصرية في العالم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة قانون الدولة "القومية" اليهودية، مشددًا أن "ذلك الإجراء يثبت أن إسرائيل هي الدولة الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم، بما لا يدع مجالًا للشك".

وأضاف أردوغان، في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "لا فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر وبين اعتبار الحكومة الإسرائيلية أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط".

ودعا الرئيس التركي "العالمين الإسلامي والمسيحي، وكافة الدول ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين المؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد إسرائيل".

وأقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وهو ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".