أردوغان: لسنا قلقين بشأن صفقة الإف-35 فترامب أطلعنا على تصريحه الخطي بالموافقة

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان تعليقاً على مشروع قرار أمريكي يوقف تسليم مقاتلات "إف-35" لتركيا بقوله: "لسنا قلقين بهذا الشأن، فترامب قد أطلعنا على تصريحه الخطي بالموافقة على تسليم المقاتلات".

جاء ذلك في تصريحات أردوغان للصحفيين عقب إلقائه كلمة في البرلمان اليوم الثلاثاء، وتطرق فيها إلى مشروع القانون الذي توافق حوله الكونغرس الأمريكي، وينص على منع تسليم المقاتلات المذكورة إلى تركيا.

وذكر الرئيس التركي أن ترامب صاحب الكلمة النهائية في هذا الملف، مبيناً أن الأخير أطلعه قبل أسبوعين، خلال لقائهما على هامش قمة "الناتو"، في بروكسل، على تصريحه الخطي بشأن تسليم المقاتلات. وأكد عدم وجود قلق لدى تركيا بهذا الخصوص.

كما أوضح أن تركيا دفعت حتى الآن 900 مليون دولار، وقد استلمت فعلياً مقاتلتين من الطراز المذكور (ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك) في إطار الدفعة الأولى.

وجاء تسلم المقاتلة التي أُنجزت بمساهمة فاعلة من قبل الصناعات الدفاعية التركية، رغم قرار مجلس الشيوخ، الذي يدعو واشنطن إلى منع بيع ذلك النوع من المقاتلات إلى تركيا.

وتتشارك في مشروع إنتاج مقاتلات "F-35" كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.