أردوغان يعزي بضحايا الحرائق في اليونان ويعرض المساعدة في اتصال مع تسيبراس

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، بشأن حرائق الغابات المندلعة منذ أمس قرب العاصمة أثينا.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإنّ أردوغان قدّم تعازيه لرئيس الوزراء اليوناني في ضحايا حرائق الغابات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب الرئيس التركي عن تقاسمه لآلام وأحزان الشعب اليوناني، مبدياً استعداد بلاده الكامل لتقديم شتى أنواع المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت اليونان مساعدة دولية عبر الاتحاد الأوروبي، بغية التعامل مع الحرائق التى تجتاح البلاد، وتسببت فى إجلاء مئات من السكان وإحراق عدد من المنازل.

وتجاوزت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية أثينا 60 قتيلا وأكثر من 150 جريح، وفق وسائل إعلام يونانية عن مسؤولين محليين.

وبذلك تصبح حرائق الغابات المتواصلة، "الكارثة الأسوأ" من نوعها منذ عقد من الزمان، فيما أشار المسؤولون أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تشيبراس، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام، حزنًا على أرواح ضحايا الحرائق.