الرئاسة التركية: لا يحق لنتنياهو إعطاء دروس لأردوغان في حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الإثنين، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس في موضع يخوّله إعطاء دروس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، رد فيه على إساءات وجهها نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح قالن أن نتنياهو رئيس وزراء دولةٍ صهيونية عنصرية، قائمة على أساس الاحتلال والعنصرية والتهجير القسري.

وأضاف قالن أنّ انتقادات تركيا لقانون الدولة "القومية" اليهودية، ما هي إلا نداء للمجتمع الدولي لإحلال السلام والعدالة.

وأشار متحدث الرئاسة التركية إلى أن قانون الدولة القومية اليهودية، يعتبر محاولة مخزية لإضفاء الطابع المؤسسي على التمييز المُمارس ضد الشعب الفلسطيني

والخميس الماضي، أقر الكنيست، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".