تشاوش أوغلو: لسنا ملزمين بالامتثال لقرارات أي دولة حول العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا ليست مجبرة على الالتزام بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي دولة أخرى بخصوص العقوبات على إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الخارجية التركي مع نظيره الأذربيجاني إلمار محمدياروف، في إطار زيارته إلى العاصمة الأذريَّة باكو.

وأضاف تشاوش أوغلو، أن تركيا تعارض العقوبات الأمريكية ضد إيران. مشيرًا أن تركيا تلتزم مثل كل بلد بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضد إيران، إلا أنها غير مجبرة على الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وذكَّر تشاوش أوغلو بعدم مشاركة تركيا في العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقال: "نحن لا نرى أن العقوبات المفروضة كانت صائبة. هذا موقف مبدئي نتبناه، وغير مرتبط بشروط معيَّنة".

ولفت تشاوش أوغلو، أن تركيا ستبقى محافظة على مواقفها المبدئية حتى لو قامت الولايات المتحدة بتسليمها زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، فتح الله غولن.

وأشار أن تركيا لا ترى خطوة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني بأنها صائبة، وقال: الولايات المتحدة دولة حليفة لنا، لكننا نعتقد أن انسحابها من اتفاقية النووي الإيراني لم تكن عملًا صائبًا، متفقون بذلك مع الاتحاد الأوروبي".

ونوه تشاوش أوغلو إلى أن الجانب التركي نقل إلى الوفد الأمريكي الذي وصل تركيا 20 يوليو/ تموز الجاري لإجراء محادثات بشأن فرض عقوبات على إيران، المواقف التركية المتعلقة بهذا الملف، لاسيما أن تركيا تستورد احتياجاتها من الغاز الطبيعي من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق.