أردوغان: سأجتمع ببوتين وسنبحث الملف السوري بكامل تفاصيله

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الملف السوري بكامل تفاصيله على هامش قمة مجموعة دول بريكس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة التركية أنقرة، قبيل توجّهه إلى جمهورية جنوب إفريقيا، في زيارة رسمية.

وأوضح أردوغان أنّه سيتناول مع بوتين المستجدات الشائكة في محافظة درعا جنوبي سوريا، وملف إدلب في الشمال.

وأشار أردوغان إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين.

وتابع قائلاً: "نحن نريد أن يكون الشعب السوري محميا من الهجمات، وخاصة تلك التي تنفذها بعض المنظمات العنيفة، وسنعمل على تأمين هذه الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا".

كما ذكر أردوغان أنه سيناقش مع نظيره الروسي ملف منطقة تل رفعت بريف محافظة حلب السورية، وتواجد عناصر "بي كا كا" فيها.

وأضاف أردوغان أنّ التطورات في سوريا، سواء في منطقة "تل رفعت" أو "منبج" شمالي البلاد، "لا تسير حاليًّا في الاتجاه المطلوب".

وفي المقابل، أشار الرئيس التركي إلى أن "عفرين" و"جرابلس" و"الباب"، "هي المناطق الوحيدة في سوريا التي تتطور فيها الأمور في الاتجاه المطلوب".