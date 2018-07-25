أردوغان يصل جنوب إفريقيا للمشاركة بقمة "بريكس"

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأربعاء، مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".

وكان في استقبال أردوغان بمطار "أوليفر تامبو" الدولي، وزير تجارة جنوب إفريقيا "روب ديفيز"، وسفيرة تركيا لدى بريتوريا، إليف جوم أوغلو أولغن، وعدد آخر من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في الزيارة كل من عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت آلبيراق، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة روهصار بكجان، ونائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية دياربكر مهدي أكر، ونائب حزب الحركة القومية عن ولاية قيصري إسماعيل أوزدمير.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع قادة وزعماء دول المجموعة وذلك على هامش القمة.

كما سيلتقي أردوغان مع الجالية التركية، ورجال الأعمال وقادة الرأي للجالية المسلمة في جنوب إفريقيا، في إطار زيارته.

وسيفتتح أردوغان المبنى الجديد للسفارة التركية هناك.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال قمة مجموعة دول بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، في مدينة جوهانسبرغ.

وتسيطر دول مجموعة بريكس على أكثر من 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ويشكل سكان دول المجموعة، 40 بالمئة من إجمالي سكان العالم.

وتستمر القمة 3 أيام، وتعقد تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".