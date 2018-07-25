بمشاركة تركية على مستوى الرئاسة.. انعقاد قمة مجموعة البريكس اليوم

بدأت اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول بريكس بمشاركة تركية على مستوى الرئاسة.

هذا ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النسخة العاشرة للقمة بدعوة خاصة، كونه رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما يشارك في القمة زعماء دول وممثلين عن عالم الأعمال لمناقشة المشاكل التي قد تؤثر على مستقبل المجموعة.

وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا روب دافيس، أوضح في بيان أنّ القمة ستتناول العديد من المواضيع، على رأسها الطاقة والإنتاج والتكنولوجيا والتمويل والمعادن.

وتستمر القمة لمدة 3 أيام، وتعقد تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان على هامش القمة، لقاءات ثنائية مع زعماء وقادة دول المجموعة.

ومشاركة أردوغان في قمة بريكس عقب مشاركته في قمة حلف الناتو في بروكسل، هي الثانية له في اجتماع دولي، بعد توليه منصب رئاسة البلاد عقب انتخابات 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وتسيطر دول مجموعة بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا على أكثر من 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ويشكل سكان دول المجموعة، 40 بالمئة من إجمالي سكان العالم.

وبلغ حجم التبادل التجاري لدول المجموعة مع باقي الدول حول العالم خلال العام المنصرم، 5.9 تريليون دولار أمريكي.

بينما بلغت قيمة التبادلات التجارية القائمة بين تركيا ودول مجموعة بريكس، العام الماضي، 60.7 مليار دولار أمريكي.

وتصل قيمة الصادرات التركية إلى دول بريكس 7.3 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المنتجات والسلع التي تستوردها أنقرة من هذه الدول، 53.4 مليار دولار.